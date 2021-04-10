"Півзахисник Шахтаря Тайсон більше не зіграє за донецький клуб. Не лише у цьому році, але й у своїй кар'єрі. Клуб не веде з ним перемовин про продовження контракту і планує розставатися.

Тайсон стане гравцем Інтернасьонала 1 липня, – Тransfermarkt

На такій доволі неприємній ноті для обох сторін, адже у Тайсона 299 матчів за "гірників" і ще одна гра могла б стати ювілейною для бразильця. Тим не менше, Тайсон поводиться так, як він поводиться. Він знайшов причини, щоб уникнути довгої дороги і не їхати з дублем у Маріуполь.

Тайсон не хоче пояснювати клубу свою позицію: чому він так поводиться і чому після такої яскравої кар'єри він покидає Шахтар, залишаючи неприємний осад", – сказав у програмі "ТУР Online" журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Віктор Соколов.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тайсон провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, а преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал – Transfermarkt навіть повідомляє про його повернення в Бразилію 1 липня 2021 року.

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