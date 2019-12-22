"Тайсон – це мрія для нас", – президент Інтернасьйонала оцінив можливість придбання лідера Шахтаря

Президент бразильського Інтернасьйонала Марсело Медейрош прокоментував інформацію про можливе придбання хавбека Шахтаря Тайсона.

"Тайсон – це мрія для нашого клубу. Ми знаємо, що Шахтар відхилив багато серйозних пропозицій.

Тайсон не продовжуватиме контракт з Шахтарем

Давайте продовжимо працювати. Ми повинні відштовхуватися від своїх можливостей. Хочемо збудувати сильну команду і знаємо, що гравець не проти перейти у наш клуб. Але є фактори, які не дозволяють нам підписувати всіх гравців, яких би ми хотіли", – цитує Медейроша Zona Mista.

Нагадаємо, хавбек "гірників" нещодавно заявив, що не планує продовжувати контракт з українським клубом. Також він зізнався, що не буде переходити в жоден бразильський клуб, крім Інтернасьйонала.

До слова, чинний контракт Тайсона з Шахтарем розрахований до літа 2021 року. Він є вихованцем академії Інтернасьйонала. У складі команди з Порту-Алегрі бразилець розпочав свою професіональну кар'єру у 2008 році.

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