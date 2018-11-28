Тайсон – про перемогу над Хоффенхаймом: Емоції позамежні

Лідер донецького Шахтаря Тайсон прокоментував перемогу "гірників" над німецьким Хоффенхаймом (3:2) у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Складне протистояння. Ми мали моменти, коли потрібно було жертвувати собою. У Лізі чемпіонів завжди так. Хочу привітати всіх із чудовою перемогою. Також хочу побажати Марлосу якнайшвидше повернутися – ми потребуємо його допомоги. Вітаю геть усю нашу команду!

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Ліга чемпіонів – дуже важке змагання. Звісно ж, переживали після останнього поєдинку із Сіті. Це не наша команда грала в тому матчі... Зараз ми зовсім інакше себе проявили, і це був Шахтар, який я знаю. Ми заслужили відмінну перемогу.

Я така людина. Не люблю поступатися, не люблю грати внічию. Це емоції, зовсім позамежні. Увійшов до роздягальні та сказав хлопцям: зробімо так, щоб ми грали, як на початку першого тайму. Мої партнери зрозуміли мене, почули, що найголовніше. Ми поважаємо один одного й змогли здобути перемогу.

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Звісно ж, складно замінити Фреда, Бернарда й Факундо Феррейру, адже вони були цілковито адаптовані до нашої гри. Сіпріано, Фернандо, який, на жаль, травмований, Майкон, безсумнівно, в майбутньому нам допоможуть. Ви можете бути впевнені в цьому, я говорю абсолютно точно, однак слід дати їм деякий час. Бразильський чемпіонат, український чемпіонат та Ліга чемпіонів відрізняються, проте я переконаний, що хлопці намагатимуться докласти всіх зусиль, аби адаптуватись якнайшвидше.

Вірю у свою команду до самого кінця. Ми тут не просто так. Я довіряю всім футболістам, довіряю тренерському штабові й геть усім людям, які працюють з нами. Ми готові зустрітися з Ліоном – це буде остання гра. Рухаємось крок за кроком. Попереду український чемпіонат – упевнений, що проведемо відмінний поєдинок. Не просто так ми перебуваємо на першому місці в чемпіонаті України. І зараз у нас лишається один матч на домашній арені, де ми зможемо пройти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів", – цитує Тайсона офіційний сайт Шахтаря.

Відзначимо, що Шахтар дотиснув Хоффенхайм у божевільному матчі Ліги чемпіонів.Тайсон та Ісмаїлі стали авторами трьох голів у ворота німецької команди. Капітан "гірників" отримав найвищу оцінку за звітний поєдинок.