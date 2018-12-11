toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН

Тайсон – найкращий гравець Шахтаря у листопаді

13:57 131 Читать на русском
Тайсон – найкращий гравець Шахтаря у листопаді
Тайсон / Соцмережі

Вболівальники Шахтаря обрали найкращого гравця Шахтаря у листопаді.

У голосуванні взяли участь 6,5 тисяч вболівальників "гірників". Респонденти більшість голосів, а саме – 70%, віддали хавбеку "помаранчево-чорних" Тайсону.

Тайсон претендує на звання найкращого бразильського футболіста, що грає у Європі, у списку ще 4 екс-гірники

Друге місце посів бразильський захисник Ісмаїлі, який отримав 24% голосів уболівальників. Третім виявився голкіпер Андрій Пятов, за воротаря проголосувало 6% опитаних.

Ісмаїлі став найдорожчим гравцем УПЛ за даними Transfermarkt

Нагадаємо, в листопаді Тайсон узяв участь у 5 матчах Шахтаря, забив 2 м’ячі й віддав 3 гольові передачі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Теги
Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
38
хв
Ліверпуль
22:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук