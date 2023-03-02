У четвер, 2 березня, турецькі ЗМІ поширили новину, згідно з якою дебют Ніколо Дзаньйоло за Галатасарай активував бонус для "Роми" в розмірі 1,5 мільйона євро в рамках трансферу гравця.

Насправді все виглядає дещо інакше, інформує Corriere dello Sport.

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Коли Галатасарай і Рома закривали угоду щодо гравця, турецький клуб попросив, щоб частина фіксованої суми (1,5 млн євро з 16 млн євро) з фінансових причин була виплачена пізніше. Через складний момент, який переживала Туреччина у зв'язку з руйнівним землетрусом, Рома погодилася на ці умови. Таким чином, римське видання спростувало інформацію про додатковий бонус для Роми за трансфер Дзаньйоло.

Рома вже отримала від Галатасарая 16,5 млн євро, 15% з яких (2,4 млн євро) дісталися попередньому клубу гравця, Інтеру. Також римський клуб розраховує отримати в майбутньому ще 13 мільйонів євро у вигляді бонусів.

Нагадаємо, що у своєму дебютному матчі за Галатасарай Дзаньйоло відзначився голом.