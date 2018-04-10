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"Таємна вечірка" зірок Баварії таки відбулась: хто на "Феррарі", хто на велосипеді, а хто на милицях

09:35 2131 Читать на русском
"Таємна вечірка" зірок Баварії таки відбулась: хто на "Феррарі", хто на велосипеді, а хто на милицях
Роберт Лєвандовскі шикує на червоному "Феррарі" / фото Bild

Футболісти Баварії вирішили відсвяткувати 6-й поспіль титул чемпіонів Німеччини, хоча раніше мюнхенський клуб запевняв, що перед матчем-відповіддю 1/4 Ліги чемпіонів проти Севільї вечірок не буде.

За 5 турів до кінця сезону Бундесліги Баварія знову стала чемпіоном. Цього разу рекордний 6-й раз поспіль. Відразу після чемпіонського матчу з Аугсбургом гравці дозволили собі символічне шампанське і пиво, а клуб повідомив, що гучне святкування відкладається.

У середу команду Хайнкеса чекає домашній матч проти Севільї за вихід у півфінал Ліги чемпіонів. Перемога 2:1 у першій грі дає мюнхенцям непоганий гандикап, тож вони вирішили трохи розслабитись.

Суперкруті футболки Баварї на честь 6-го поспіль чемпіонства

Зірки "ФК Голлівуд" навідались у модний ресторан Мюнхена "Burger & Lobster Bank" на так звану таємну вечірку, інформує Bild.

Водночас гравці Баварії не були помічені за чимсь кримінальним. Ніхто не розпивав алкогольних напоїв у критичній кількості. Дехто, як Роберт Лєвандовскі на "Феррарі", приїхав своїм авто. А ось Джошуа Кімміх та Матс Хуммельс добирались на вечірку, крутячи педалі велосипедів.

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Ліга чемпіонів 2017/18 1/4 фіналу, матчі-відповідіАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Севілья: Середа 11 квітня 2018

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