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Таврія-Сімферополь знайшла інвестора, – ЗМІ

11:33 338 Читать на русском
Таврія-Сімферополь знайшла інвестора, – ЗМІ
Таврія-Сімферополь / Фото з відкритих джерел

Футбольний клуб Таврія-Сімферополь, що тимчасово базується у Херсонській області, отримає нового опікуна.

Схоже, складні часи футбольного клубу Таврія-Сімферополь залишились позаду і команда знайшла джерело фінансування. Як заявив директор клубу Володимир Коновалов, фінансувати команду буде народний депутат Ігор Палиця, якого вважають бізнес-партнером олігарха та колишнього власника футбольного клубу Дніпро Ігоря Коломойського.

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"Зараз ситуація полягає у тому, що Сергій Куніцин склав свої повноваження. Президентом Кримської федерації обрали Ігоря Колихаєва. Я особисто вів переговори з Ігорем Палицею і він бере Таврію-Сімферополь під своє фінансове крило. Тому найближчим часом я цю ситуацію доведу до кінця", – сказав Коновалов виданню Xsport.ua.

Нагадаємо, Таврія-Сімферополь, яка після анексії Криму базується в Бериславі, через фінансові проблеми не змогла поїхати у Краматорськ на матч проти клубу Авангард-2.

Після 18-ти турів Таврія-Сімфероль у групі Б Другої ліги посідає восьму сходинку, набравши 16 очок.

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Теги
Таврія-Сімферополь Таврія-Сімферополь Ігор Коломойський Друга ліга
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