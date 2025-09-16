Дебютант Ліги чемпіонів Уніон Сент-Жилуаз – крута команда, творена Себастьяном Поконьйолі. Що це за наставник та яким був його шлях до цього неймовірного досягнення? "Футбол 24" розповідає про другого наймолодшого тренера турніру.

Двадцять п’ятого травня 2025-го Себастьян Поконьйолі не стримав сліз. Фінальний свисток у матчі проти Гента (3:1) зафіксував унікальну подію – вперше за 90 років Уніон Сент-Жилуаз здобув титул чемпіона Бельгії. Для наставника брюссельської команди то був дебютний сезон на чолі Уніона та загалом прем’єрний досвід на дорослому рівні у тренерській кар’єрі.

"Ми – Попелюшка Ліги чемпіонів": вибив Динамо і створив кіпрську сенсацію, або Як вийти із тіні Унаї Емері

Після поєдинку в роздягальні було багато співів та звучало чимало пісень. Але одна з них – гімн Ліги чемпіонів – є особливо актуальною. Сьогодні для футболістів Уніона ця мелодія пролунає вперше.

2024-й приніс Поконьйолі багато викликів. У січні він втратив батька, а через півроку очолив Уніон. Тож у своїй подяці та своєрідних підсумках чемпіонського сезону Себастьян окремо звернувся до найрідніших, подякував за підтримку і присвятив цей трофей чи не головній людині у житті: "Тату, це для тебе".

В одному з ранніх інтерв’ю Поко зізнався, що у дитинстві ненавидів футбол: "Я не думав, що ця справа для мене. Коли мені було п'ять, мій батько взяв мене на перше тренування. Усі інші хлопчики вважали це фантастичним. Та мені зовсім не сподобалося. Я просто стояв у центральному колі".

На щастя для бельгійського футболу, батько Себастьяна виявився людиною впертою та зумів зацікавити малого. З часом його син загорівся грою і з ранку до вечора бігав за м’ячем: "Я залишав двері ґанку відчиненими та намагався влучити маленьким м’ячем з вітальні. Зізнаюся, моя мама шаленіла від цього. Можливо, це звучатиме по-дитячому, але ті вправи зробили мою техніку ударів ногами такою чудовою".

Поконьйолі дійсно володів якісним кросом із флангу, однак не став зірковим футболістом. Себастьян розпочинав у Стандарді та Генку і навіть викликав інтерес Аякса, Байєра та Тоттенхема. Все залишилося на рівні розмов, тож 2007-го лівий захисник перебрався у Нідерланди, але не у столицю, а в Алкмар.

Stunning from Sebastien! A magnificent free kick from Pocognoli on our last visit to QPR! pic.twitter.com/pCReuqts7e — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 3, 2024

Після здобуття із АЗ чемпіонства та Суперкубка Нідерландів бельгієць повернувся у Стандард, а 2013-го переїхав у Ганновер. Далі були Вест Бромвіч та Брайтон і чергове повернення у Льєж. У 33 роки Поконьйолі завершив ігрову кар’єру в складі Уніон Сент-Жилуаз. Це була чудова мандрівка та можливість попрацювати з Луї ван Галом, Діком Адвокатом, Мішелем Прюдоммом та Марком Вільмотсом.

"Я прожив сімнадцять років, втілюючи свою дитячу мрію в реальність. Ніколи не буває легко завершити такий довгий розділ, але я відчуваю, що зараз саме час. Мій розум і тіло підказують мені про це", – попрощався з усіма Поконьйолі.

17 années à faire de mon rêve d’enfant ma réalité, je sens que c’est le moment d’arrêter .

Ce n’est jamais simple de fermer un si long chapitre mais ma tête et mon corps me disent qu’il est temps. Mon cœur est lui reconnaissant pour tout. pic.twitter.com/VpuUcDHcho — Sebastien Pocognoli (@SPocognoli15) April 22, 2021

Батьки Себастьяна – італійського походження. Проте сам футболіст завжди підкреслював близькість із Бельгією, де він народився та став тим, ким він є. Цікаво, що 2008-го свій дебютний матч за "червоних дияволів" Поко провів саме проти збірної Італії.

Себастьян одразу зрозумів, що прагне стати тренером. Він розпочав роботу в структурі Уніон Сент-Жилуаз, де очолював команду U-18. Далі було повернення у Генк в ролі тренера юнацької команди та робота зі збірною Бельгії U-18.

OFFICIEL



Sébastien Pocognoli quitte son poste d’entraîneur des U18 de Genk pour devenir entraîneur de l’équipe nationale U18!



pic.twitter.com/ZSrT3T8BzZ — Prospect Belgium (@ProspectBelgium) August 23, 2023

"Керівництво Уніона зв’язалося зі мною. Насправді, я ніколи по-справжньому не покидав клуб: ми підтримували зв’язок. Тож я не здивувався, коли мені запропонували роботу, адже я працював у тіні три-чотири роки та готувався до цього виклику. Я зміг рости та вдосконалюватися", – казав 37-річний тренер.

У сезоні 2023/24 Уніон став другим під керівництвом Александера Блессіна. Новий тренерський штаб Поконьйолі не став руйнувати те, що добре працювало:

Я адаптувався до системи, у якій надавалася перевага схемі 3-5-2. Але ми також іноді граємо з іншими формаціями залежно від доступних гравців. У Нідерландах я використовував 4-3-3 та більш прагматичні 4-4-2 у Стандарді. Я додав свої власні акценти, однак ми зберегли контрпресинг і можливість використовувати довгі передачі, оскільки маємо воротаря Антоні Моріса, який володіє чудовим довгим пасом.

Попри це, Поконьйолі важко входив у сезоні. Команда ніяк не могла знайти свою гру в чемпіонаті та постійно сипалася у кінцівці матчів. Особливо болісними стали домашня поразка одному з аутсайдерів Серкль Брюгге (1:3) та нічия з Мехеленом (1:1). Коли після 13 туру Уніон посідав десяту сходинку, про чемпіонство ніхто й мріяти не міг.

Проте саме після програного матчу Серкль Брюгге фанати Уніона підтримали команду. Поконьйолі зізнався, що протягом невдалого для команди жовтня отримав багато повідомлень. І якраз віра фанатів стала ключовою у сходженні майбутнього чемпіона. Поконьйолі навіть започаткував традицію та покладав квіти до підніжжя фанатського сектора перед матчами на знак поваги до найвідданіших вболівальників.

На початку листопада тренерський штаб Уніона підсилив Кевін Міральяс, давній товариш та екс-партнер Поконьйолі. Колишній форвард Лілля та Евертона взявся за роботу з нападниками. Десятого листопада в матчі з Генком, лідером Ліги Жупіле, команда Поконьйолі продемонструвала екстраклас в атаці та перемогла 4:0.

У спеціальному фільмі, який випустив медіа-відділ Уніон Сент-Жилуаз, продемонстровано ексклюзивні кадри з роздягальні. На них – ветеран команди Софіан Буфаль мотивує партнерів фразою: "Це найважливіша гра сезону. Ви повинні зрозуміти це". У наступних дванадцяти турах Уніон виграв дев’ять разів та ще тричі розписав нічию. Фантастична серія дозволила брюссельцям застрибнути на вершину таблиці.

This really happened one week ago. ? pic.twitter.com/J11QJDSZOe — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 1, 2025

А чемпіонський плей-офф взагалі видався винятковим. Уніон взяв 28 очок із 30 можливих і оформив перше чемпіонство з 1935 року!

Сьогодні перед Себастьяном Поконьйолі черговий виклик. Його команда дебютує в Лізі чемпіонів матчем проти ПСВ. 38-річний тренер продовжує вчитися, а разом з ним і його команда. Як футболіст він провів п’ять матчів у ЛЧ, але жодного разу не перемагав. Поконьйолі-тренер вже перевершив Поконьйолі-футболіста. Чому б не зробити це ще раз?

