– Невже увесь цей час так і скнітимете в юнацькій команді?

– У моєму випадку лише одне – чекати, вести перемовини з клубом, шукати якесь компромісне рішення. Спробувати домовитися, щоб відпустили в оренду. Ясно, що не зараз, бо сезон у розпалі, йде до завершення, радше навіть так.

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У мене складна ситуація, бо я у 2022 році повернувся до Шахтаря з-за кордону вже під час повномасштабної війни. І мої умови контракту з донецьким клубом були дещо ліпшими, вищими, ніж в деяких інших українських гравців, скажімо так.

Мені 31 рік, в мене є сім’я, троє малих дітей. Я маю, як чоловік, заробляти. Не можу допустити, щоб вони питали: "Тату, а де наші йогурти?". Тому… Потрібно нині цей непростий час якось перетерпіти, пересидіти. Я не можу просто взяти й розірвати контракт з Шахтарем. З вищесказаного ви маєте чітко зрозуміти, чому.

– Поміж ваших слів можна вловити зрозумілий розпач від тої ситуації, в якій ви перебуваєте. І це зрозуміло. У вас є претензії власне до Шахтаря як клубу?

– Жодних. Шахтар виконує переді мною всі контрактні обов’язки, як і я перед клубом.

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