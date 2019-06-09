"Тато полегшено зітхнув, коли побачив, що я хоча б не гола", – модель-спринтерка з фіналу ЛЧ пишається своїм вчинком

Кінсі Воланскі прокоментувала свій вибрик під час вирішального матчу цьогорічної Ліги чемпіонів.

Американка зовсім не соромиться свого вчинку і навіть обіцяє повторити щось подібне.

"Коли мені виповниться 30, я планую заробити достатньо грошей, щоб піти з модельного бізнесу, і вихід на поле у ​​фіналі Ліги чемпіонів тільки допоможе мені. Кількість моїх підписників в Instagram вже перевищила 2 мільйони – таку рекламу не купиш.

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Я планую вибігати на поле знову, щоб збільшити популярність. Раптом я стала знаменитою у всьому світі, у мене з'явилася купа пропозицій про роботу. Не думаю, що я комусь нашкодила, це було просто весело.

Уболівальникам це сподобалося, гравцям, схоже, теж, і навіть поліцейські просили у мене фотографію. Реакція була неймовірною, я щаслива. Це найбільш хвилюючий момент в моєму житті.

Звичайно, я не казала батькам, що збираюся зробити. Чи були вони здивовані? Ні, вони точно знають, на що я здатна. Тато просто відчув полегшення, що я не була повністю голою, коли вибігла", – розповіла Воланскі в інтерв'ю The Sun.

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