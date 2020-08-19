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РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ЛІОН - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

"Татко у фіналі": Неймар потролив РБ Лейпциг після розгрому в Лізі чемпіонів

09:52 - Читать на русском
"Татко у фіналі": Неймар потролив РБ Лейпциг після розгрому в Лізі чемпіонів
Неймар / Getty Images

Нападник ПСЖ Неймар не приховував свого задоволення від перемоги над РБ Лейпциг (3:0) у півфіналі Ліги чемпіонів.

 
Маркіньйос 13’
Анхель Ді Марія 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркіньйос
42’ Анхель Ді Марія
56’ Хуан Бернат

Відразу після поєдинку бразилець у своєму Instagram опублікував сторіз з очевидним натяком.

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"Татко у фіналі", – підписав Неймар світлину, на якій він відпочиває з пластиковим стаканчиком Red Bull в руках. Як відомо, компанія з виробництва енергетиків є власником РБ Лейпциг, який зазнав приниження від ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, сьогодні (19 серпня) відбудеться другий півфінальний поєдинок між Баварією та Ліоном.

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Теги
Ліга чемпіонів РБ Лейпциг - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Неймар
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