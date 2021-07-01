"Чвертьфінал – це історичний результат для України, цього ніколи не було, люди святкують, і ми раді, що принесли їм стільки задоволення. Ми почали турнір не на своєму рівні. Збірна – дзеркало чемпіонату, а УПЛ зараз переживає хороший момент.

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Зінченко – сильний гравець на міжнародному рівні, він легко може діяти в півзахисті, але за Сіті йому доводиться виходити на позиції захисника з особливими функціями. У Маліновського зараз є деякі фізичні труднощі, ми намагаємось допомогти йому. Він готовий не на 100%, але у нього неймовірні якості. Потужний дальній постріл, він дуже небезпечний в повільних фазах атак", – наводить слова Тассотті Milannews.

Додамо, що Маліновський виходив на поле у всіх чотирьох матчах Євро та відзначився лише асистом у поєдинку з Нідерландами (2:3). Зінченко став справжнім героєм перемоги над шведами (2:1), оформивши гол+пас.

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