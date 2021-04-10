Тащи дебютним асистом допоміг Пхохан Стілерс вирвати перемогу в Сеула
У матчі 9-го туру чемпіонату Південної Кореї команда українця обіграла столичного гранда. Відео результативної передачі нашого легіонера дивіться на "Футбол 24".
Південна Корея, К-Ліга, 9-й тур
Сеул – Пхохан Стілерс – 1:2
Голи: Джін-Сунг, 35 – Мін-Кий, 22, Санг-Хеп, 79
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Український легіонер Пхохан Стілерс Борис Тащи вперше після переходу в корейський клуб відзначився результативною дією. Форвард з'явився на полі на 56-й хвилині, а на 79-й допоміг своїй команді вирвати перемогу, асистувавши Ліму Санг-Хепу.
Звитяга дозволила команді українця набрати 11 очок і піднятись на сьому сходинку турнірної таблиці К-Ліги.
До слова, після переходу в Пхохан Стілерс Тащи зіграв у 6 матчах і відзначився 1 асистом.
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