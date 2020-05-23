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Тащи вперше за півроку вийшов у основі Санкт-Паулі – українець змарнував чудову нагоду і не врятував від розгрому

17:16 287 Читать на русском
Тащи вперше за півроку вийшов у основі Санкт-Паулі – українець змарнував чудову нагоду і не врятував від розгрому
Борис Тащи / Твіттер Дармштадта

Матч проти Дармштадта став для Санкт-Паулі і українського форварда Бориса Тащи справжньою катастрофою.

Друга Бундесліга, 27 тур

Дармштадт – Санкт-Паулі – 4:0

Голи: Гонзак, 7, Штарк, 74, Мелем, 78, Палссон, 89

Вихованець Чорноморця вийшов у основі "піратів" вперше з жовтня минулого року. Вже на 7 хвилині Тащи і його команду чекала неприємність – Гонзак скористався незібраними діями захисту суперника. Санкт-Паулі спробував перехопити ініціативу, і одним з найактивніших був саме Борис. Щоправда, українець не надто вдало боровся з потужними оборонцями Дармштадта, а свій єдиний момент змарнував – удар з вигідної позиції був заблокований.

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Запал Санкт-Паулі раптово зник після перерви, на 62 хвилині Тащи був замінений на Флума. Втручання тренера явно не дало очікуваного імпульса, стало лише гірше. Гості за 15 хвилин пропустили три голи і були змушені миритися з ганебним розгромом 0:4.

Дармштадт завдяки перемозі відірвався від Санкт-Паулі на 6 очок – п'яте місце і 39 пунктів. "Пірати" зі своєю 11 сходинкою закріпилися у ролі середняка.

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Українці за кордоном Німеччина Борис Тащи Борис Тащи Санкт-Паулі Санкт-Паулі Дармштадт Дармштадт
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