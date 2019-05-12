Тащи віддав асист за Дуйсбург – його команда в неймовірному матчі поступилась Хайденхайму

Український півзахисник Борис Тащи відзначився асистом у матчі 33 туру другої Бундесліги проти Хайденхайма (3:4).

Німеччина. Друга Бундесліга, 33 тур

Дуйсбург – Хайденхайм – 3:4

Голи: Штоппелькамп, 33, Бомхойєр, 51, Дашнер, 80 – Глятцель, 27, Томалла, 37, Бомхойєр, 58 (автогол), Дорш, 82

РБ Лейпциг завадив Баварії оформити чемпіонство, Шальке без Коноплянки не зміг обіграти Байєр: 33-й тур Бундесліги

Дуйсбург, який достроково вилетів у третю лігу, вдома приймав Хайденхайм. Українець Борис Тащи вийшов по перерві і відзначився асистом на 80-й хвилині зустрічі, коли команді вдалось зрівняти рахунок. Але гості зусиллями Дорша зуміли вирвати драматичну перемогу.

Дуйсбург з 28 очками продовжує перебувати на останній сходинці і готуватись до третього дивізіону.