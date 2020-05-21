Тащи готовий проміняти Німеччину на Україну лише заради пропозиції вітчизняних грандів

Форвард Санкт-Паулі Борис Тащи не поспішає повертатися на батьківщину.

"Важко сказати, чи хотів би я повернутися в УПЛ, тут треба думати.

Український легіонер Бундесліги скептично оцінив свої шанси на збірну України

Сказати так відразу насправді дуже важко. Я б точно подумав, якщо ми говоримо про топові клуби. А так – напевно, ні", – розповів Тащи в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, форвард є вихованцем одеського Чорноморця, за який зіграв 26 матчів. З 2014 року він виступає в Європі, а сезон 2019/20 проводить у німецькому Санкт-Паулі – один асист в 14 матчах другої Бундесліги.

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