Тащи дебютував за Санкт-Паулі

Хавбек Санкт-Паулі Борис Тащи провів дебютний матч у складі "піратів".

Німеччина. Друга Бундесліга, 7 тур

Оснабрюк – Санкт-Паулі – 1:1

Голи: Вольце, 12 – Міяїті, 22

Гамбург програв Санкт-Паулі у легендарному дербі – фантастичні перфоманси фанатів і нелогічна перемога команди Тащі

Санкт-Паулі після перемоги у дербі над Гамбургом (2:0) у 7 турі другої Бундесліги зустрівся на виїзді з Оснабрюком. Українець Борис Тащи вийшов на поле на 61-й хвилині. Це його перша поява у складі "піратів". На той час рахунок вже був 1:1. Спочатку господарі відкрили рахунок зусиллями Вольце, а через 10 хвилин Міяїті його зрівняв. сильно пробивши під поперечину.

Під кінець зустрічі гості залишились у меншості після вилучення Діарра, але змогли втримати нічийний рахунок. У підсумку, Санкт-Паулі набрав вже 9 очок і перебуває на 10 позиції в турнірній таблиці.