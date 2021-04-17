Тащи дебютним голом приніс перемогу Пхохан Стілерс у матчі з конкурентом
У поєдинку 10-го туру чемпіонату Південної Кореї команда нашого легіонера на виїзді мінімально здолала середняка першості. Відео гола українця дивіться на "Футбол 24".
Південна Корея, К-Ліга, 10-й тур
Гвангю – Пхохан Стілерс – 0:1
Гол: Тащи, 59 (пен.)
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У другому матчі поспіль український легіонер корейського Пхохан Стілерс Борис Тащі відзначається результативною дією. Якщо у матчі проти Сеула наш форвард віддав асист, то у поєдинку проти Гвангю він записав на свій рахунок гол, який, в результаті, і приніс перемогу його команді.
27-річний гравець вийшов на поле на 56-й хвилині, а на 59-й реалізував пенальті, який сам же і заробив. Суперник завалив українця в районі одинадцятиметрової позначки, потягнувши за руку в момент, коли Тащи збирався завдати удару. Голкіпер вгадав напрямок польоту м'яча після пострілу Бориса, однак у стрибку не зумів дотягнутись до сфери.
Перемога дозволила команді українця набрати 14 очок і піднятись на п'яту сходинку турнірної таблиці К-Ліги.
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