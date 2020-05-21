Тащи – про повернення з Росії в Чорноморець: Пішов на зменшення зарплати в сім разів

Нападник Борис Тащи, який виступає у Другій Бундеслізі за Санкт-Паулі, пригадав обставини повернення в Україну з московського Динамо.

"Коли я розірвав контракт з московським Динамо, то прокинувся і зрозумів для себе, що шансів немає. І немає сенсу боротися. Я пішов у Чорноморець на зменшення зарплати в сім разів, якщо брати за рік. Втратив дуже багато грошей, але я не думав про це, бо було бажання грати і розвиватися.

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Я отримав травму меніска, зробив операцію в Австрії, велике спасибі клубу. Потім я зіграв за весь час сім хвилин – ситуація не дуже", – розповів Тащи в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

Зауважимо, вихованець Чорноморця також встиг пограти за Говерлу, Штутгарт, Збройовку Брно та Дуйсбург. Зараз виступає за Санкт-Паулі – в поточному сезоні 26-річний Тащи провів 14 матчів у чемпіонаті та віддав 1 асист.

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