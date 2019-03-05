Тарас Степаненко та Ірина Кочнева – зіркові гості першого івенту в ТРЦ Lavina Mall

8 березня в найбільшому торговельно-розважальному комплексі країни Lavina Mall відбудеться перша зустріч футболістів збірних України зі своїми вболівальниками в рамках нового проекту "Зірковий гість".

Гостями першого заходу стануть гравець національної збірної України Тарас Степаненко та гравець національної жіночої збірної України Ірина Кочнева!

Початок зустрічі з футбольними зірками – 15:00!

"Мені надзвичайно приємно розділити святковий весняний день з гостями ТРЦ Lavina Mall. Адже вболівальники – найкраща мотивація для нових перемог. І зустріч з ними – можливість отримати неймовірний заряд позитиву, поділитися враженнями та побажаннями і просто провести час у дружній атмосфері. Тож, до зустрічі у Lavina!", – зауважила Ірина Кочнєва.

"Зустріч з вболівальниками – найважливіший захід для кожного спортсмена. Саме ви наші стимул та натхнення. Ви підтримуєте нас у найскладніші моменти, радієте перемогам та досягненням. І мені надзвичайно приємно, що 8 березня в ТРЦ Lavina Mall ми зможемо розширити наш формат взаємодії, ставши ще ближчими! Дружнє спілкування, конкурси, призи та майстер-класи і, звісно ж, вітання для наших представниць прекрасної статі! Чекаю на Вас!", – говорить Тарас Степаненко.

Нагадаємо, "Зірковий гість" – захід, в межах якого вболівальники мають ексклюзивну можливість стати ближчими до улюблених футболістів! Під час зустрічей усі гості LAVINA MALL зможуть поставити питання гравцям збірної, взяти автографи, сфотографуватися, виграти призи та подарунки й чудово провести час у спортивній атмосфері з футбольною зіркою!

Перша зустріч – 8 березня о 15:00.

Адреса: м. Київ, вул. Берковецька, 6д (Новобіличі).