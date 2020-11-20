Таран та головний тренер Євген Яровенко розірвали контракти за обопільною згодою, повідомив дніпровський клуб на офіційній сторінці у Facebook.

Яковенко офіційно очолив Оболонь

Цікаво, що в останніх матчах Перемога демонструвала чудову форму. Команда 5 турів поспіль не програє – три нічиї та дві перемоги. Дніпряни піднялися з низів групи В Другої ліги в середину – 14 очок та шоста сходинка. Найближчим часом клуб сформує новий тренерський штаб.

Нагадаємо, за свою кар'єру Таран очолював Кривбас, запорізький Металург та Слован. На тренерському містку криворіжців двічі ставав бронзовим призером чемпіонату України.

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