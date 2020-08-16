"Танці, співи, але поки без шампанського", – як Ліон святкував вихід у півфінал Ліги чемпіонів

Після того як фінальний свисток матчу 1/4 фіналу ЛЧ зафіксував перемогу Ліона над Манчестер Сіті (3:1) гравці французької команди розпочали святкування сенсаційного результату.

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Згодом танці продовжились у роздягальні Ліона, де здавалось, що французи вже стали тріумфаторами нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Ліон пробрався до півфіналу ЛЧ, де 19 серпня зустрінеться із Баварією.

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