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"Танці, співи, але поки без шампанського", – як Ліон святкував вихід у півфінал Ліги чемпіонів

12:11 - Читать на русском
"Танці, співи, але поки без шампанського", – як Ліон святкував вихід у півфінал Ліги чемпіонів
Фото ФК Ліон

Французька команда гучно раділа поразці Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

Після того як фінальний свисток матчу 1/4 фіналу ЛЧ зафіксував перемогу Ліона над Манчестер Сіті (3:1) гравці французької команди розпочали святкування сенсаційного результату.

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Згодом танці продовжились у роздягальні Ліона, де здавалось, що французи вже стали тріумфаторами нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Ліон пробрався до півфіналу ЛЧ, де 19 серпня зустрінеться із Баварією.

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