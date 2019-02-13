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Танці на одній нозі: як Неймар емоційно святкував голи ПСЖ у ворота Манчестер Юнайтед – відео дня

21:56 27 Читать на русском
Танці на одній нозі: як Неймар емоційно святкував голи ПСЖ у ворота Манчестер Юнайтед – відео дня
Неймар / Фото з соцмереж

Нападник ПСЖ Неймар забув про свою травму під час святкування голів парижан у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (2:0).

ПСЖ впевнено обіграв Манчестер Юнайтед в першому матчі плей-офф ЛЧ, незважаючи на відсутність Неймара.

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Бразилець відновлюється від важкої травми та змушений був слідкувати за поєдинком по телебаченню. Проте це не помішало йому палко повболівати за свою команду.

27-річний форвард підстрибував після кожного з двох голів паризького клубу так, ніби це він їх і забивав.

Нагадаємо, 2-й матч в рамках плей-офф Ліги чемпіонів між цими командами відбудеться в Парижі 6 березня. Початок о 22:00.

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Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Ліга чемпіонів Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Відеоновини Манчестер Юнайтед - ПСЖ
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