Танці на одній нозі: як Неймар емоційно святкував голи ПСЖ у ворота Манчестер Юнайтед – відео дня

Нападник ПСЖ Неймар забув про свою травму під час святкування голів парижан у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (2:0).

ПСЖ впевнено обіграв Манчестер Юнайтед в першому матчі плей-офф ЛЧ, незважаючи на відсутність Неймара.

Ді Марія потролив вболівальників Манчестер Юнайтед, які жбурнули на поле пляшку з пивом

Бразилець відновлюється від важкої травми та змушений був слідкувати за поєдинком по телебаченню. Проте це не помішало йому палко повболівати за свою команду.

27-річний форвард підстрибував після кожного з двох голів паризького клубу так, ніби це він їх і забивав.

Нагадаємо, 2-й матч в рамках плей-офф Ліги чемпіонів між цими командами відбудеться в Парижі 6 березня. Початок о 22:00.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ді Марія парирує хамство однією лівою, Мбаппе і Ко ставлять на коліна – ЛЧ без Неймара цікавіша