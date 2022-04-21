– Пане Олеже, чи могли ви собі уявити, що росія піде повномасштабною війною на нашу країну?

– Не думаю, що хтось міг припустити, що наш сусід так підступно вночі нападе. Він називав себе "братом". Який він нам брат? Тамбовський вовк йому брат! Ми все одно переможемо, ми сильніші.

В українців сильніші дух та армія. Солдати окупантів не хочуть йти воювати проти нас, вони бояться, кидають зброю, втікають з танків, здаються в полон. Вони розуміють, що їх нахабно обмануло керівництво. Всіх цікавить, а що ж нам очікувати далі? Все в Божих руках! Однак перемога буде за Україною, бо Господь з нами.

"Такі от тимощуки похапали всі свої гроші і потікали з України": Лужний закликав забути екс-капітана збірної

– Ця війна національно утворююча, вона багатьом розкриває очі. Напад московитів змінив Україну. Згодні?

– На все Божа воля, так і мало бути, щоб наша нація стала сильною і єдиною. Без Божої волі ми б нічого не зробили. Тому нам Господь допомагає, і ми перемагаємо. Щоб потім у нас була супердержава. Весь світ визнав, що ми гарні і порядні люди, які не здали свою країну, а б’ємося за свободу і незалежність проти агресора, який переважає нас у ресурсах.

Ворог підступний, він знищує все на своєму шляху. Навіть простих цивільних людей. І в цьому вже переконались всі. Слова президента росії в світі нічого не варті. Він вже настільки забрехався, що йому ніхто не вірить. Путін використовує нечесні методи по відношенню до українського народу та всього людства. Правди там немає, – резюмував Лужний в інтерв'ю Sportarena.

Росія напала на Україну: черговий удар по російському футболі, зникнення українського клубу, трансфери в Європу (LIVE)