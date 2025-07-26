"Ці укриття мають бути дублювальною роздягальнею для вас. Ваші футболісти йдуть туди, і там вони можуть замерзнути у багатьох випадках чи не мати вентиляції. Робіть такі умови, щоб за ті 20-30-60 хвилин, які команда там проводить, їм могли або масаж зробити, або вони могли просто сісти так, щоб їм комфортно було.

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В Акті передбачена графа, скільки конкретне укриття передбачає місць саме для вболівальників. Бо укриття може мати місткість одну, а вболівальників може бути визначена кількість менша, виходячи з факторів ризику чи фактичної наповненості укриття. Адміністрація чи той, хто керує цим укриттям, може не дати просто добро на більшу кількість вболівальників. Вона, як правило, менше, ніж повна місткість укриття. Це враховується.

Якщо в акті є якісь зауваження, ми реагуємо. Ми можемо своїм рішенням заборонити використання якогось укриття виключно футбольному клубу. Як було в Олександрії: вони показали укриття, ми його подивилися – там жах просто. І ми зменшили допустиму кількість на стадіоні на ту кількість укриття в підвалі, куди заходити дуже страшно", – поділився Таран в інтерв'ю Tribuna.

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