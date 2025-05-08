– Чому голкіпер не хоче бити пенальті?

– А хто сказав, що не хоче? Не дають. Там йде боротьба серед хлопців, хто вдарить пенальті.

"Мені було прикро це чути": Бущан розповів, які слова образили його після відходу з Динамо

У мене таких думок немає, але коли я був маленький, ми грали 5 на 5. Я завжди виконував штрафні, бив пенальті, забивав. І коли ти граєш на дворі – тобі завжди хочеться пробити пенальті. Є дитяча мрія забити пенальті чи штрафний, – сказав Нещерет у інтервʼю ВДИНАМО.

До слова, Руслан Нещерет нещодавно став основним голкіпером Динамо після переходу Георгія Бущана до саудівського Аль-Шабаба. Цього сезону він провів 15 матчів, пропустив 12 голів та 7 разів відігравав "на нуль".

"Сабо з Гордоном привели на базу Динамо якусь бабу": Бебех – про книгу Лужного, хейт через Сирського і підйом на Еверест