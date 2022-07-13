"Хтось там порахував, що Ярмоленко за 4 роки зіграв 70 матчів (за Вест Хем – прим.). Навіщо сидіти в запасі? Я б відразу пішов у команду, нижчу за класом, але грав би у складі.

Я розумію, чому в Ярмоленка не вийшло у Вест Хемі. Я казав йому, що він неправильно грає. По-перше, вимоги інші. У нього виходить у збірній, тому що він відчуває підтримку, а там яка підтримка? Там шмарклі не витирають.

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Згадай, як він грав – любив потягати м'яч, під себе, на себе, поперек… Що найголовніше, його запрошували як бомбардира, а я казав, що ти на такій позиції, що тобі краще віддавати передачі гольові. Ось так і виходить, що ми йдемо туди як бомбардири, а насправді ними не є. Ну, добре, у збірній він забиває, а в клубі що? Взагалі не грає. Ось тому й не вийшло. Я не критикую, просто говорю, що давно вже втік би.

Лунін? Ти ж розумієш, як Лунін виграв Лігу чемпіонів. Він не виграв її, бо сидів у запасі. Ти виграв Лігу чемпіонів, лише тренуючись. Його батько теж згоден зі мною. Це раніше Шахтар привозив Кубок УЄФА, ставив, і всі фотографувалися. Навіщо? Якщо ти його не виграв. Ну діти маленькі – так, але дорослі... Ненормально, я вважаю.

Зінченко то грає, то не грає. Стабільності немає. Тому й кажу, краще треба кудись йти, тим більше, його там купують. Є Арсенал, якщо тренер не жартував, що йому дадуть такі повноваження на полі. Лондон – ще краще, чим Манчестер. Чому не йти? Скільки сидить вже?" – розповів Леоненко в інтерв'ю Sportarena.

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