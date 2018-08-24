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"Там немає, що робити з футболом": спортивний директор Шальке розкритикував атмосферу в АПЛ

17:31 357 Читать на русском
"Там немає, що робити з футболом": спортивний директор Шальке розкритикував атмосферу в АПЛ
Крістіан Хайдель / ФК Шальке

Спортивний директор Шальке Крістіан Хайдель жорстко висловився щодо цін на квитки та атмосфери на стадіонах в АПЛ.

"Подивіться на ціни на квитки в Англії та Іспанії. Я часто був в Англії і відчув тамтешню атмосферу на стадіонах, і мушу сказати, що там більше немає, що робити з футболом.

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У Німеччині ми багато що робимо для вболівальників і стараємось знижувати ціни на квитки. Ми не повинні тиснути, футбол має залишатись доступним для родин та молодих людей.

Ламаючи систему 50+1 ми не вирішимо проблеми з німецьким футболом. Треба бути обережними, щоб не поставити нашу футбольну культуру під ризик", – цитує Хайделя Deutsche Welle.

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Теги
Англія Крістіан Хайдель Шальке Шальке
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