"Там нема професіоналізму", – український хавбек Антверпена Назарина різко висловився про УПЛ

Півзахисник Антверпена Єгор Назарина відверто розкритикував УПЛ та розповів, чому не дивиться український чемпіонат.

"В Україну я б не хотів повертатися. Хотів би продовжити свій шлях в Європі. Це моя мета, мрія. Мені нецікаво дивитися чемпіонат України. Вважаю, там нема чому вчитися. Коли грає Шахтар з Динамо, звичайно, такий матч я подивлюся, а решту ігор не дивлюся.

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Хочу за рік потрапити в збірну України. Для цього потрібно стабільно грати, показувати гідний рівень футболу національної команди. В першу чергу, треба грати, чого мені не вистачає.

Фанати, вболівальники в Бельгії – просто не описати словами. Це потрібно побачити. Хлопці з таким ентузіазмом йдуть на стадіон. Зараз говорю про це, у мене йдуть мурашки. Це не передати словами ці відчуття.

Коли граємо на виїзді, наших уболівальників стільки, що їх чути голосніше фанів домашньої команди", – сказав Назарина програмі Великий футбол.

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