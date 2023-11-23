"Там можна палити?" – Саррі з гумором відреагував на питання про Саудівську Аравію
17:02 - Читать на русском
Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі не відкидає варіант попрацювати за великі гроші на Близькому Сході.
Саррі в інтерв'ю La Repubblica запитали про роботу в Саудівській Аравії. Вийшов кумедний діалог:
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– А ви б поїхали в Саудівську Аравію?
– Там можна палити цигарки?
– Можна.
– Чудово, тоді подивимось.
Саррі тренує Лаціо, з яким в минулому сезоні став віцечемпіоном Італії. Перед тим Мауріціо очолював Ювентус, Челсі та Наполі.
64-річний фахівець відомий тим, що любить під час матчу на лаві запасних палити цигарки.
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