Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі не відкидає варіант попрацювати за великі гроші на Близькому Сході.

Саррі в інтерв'ю La Repubblica запитали про роботу в Саудівській Аравії. Вийшов кумедний діалог:

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– А ви б поїхали в Саудівську Аравію?

– Там можна палити цигарки?

– Можна.

– Чудово, тоді подивимось.

Саррі тренує Лаціо, з яким в минулому сезоні став віцечемпіоном Італії. Перед тим Мауріціо очолював Ювентус, Челсі та Наполі.

64-річний фахівець відомий тим, що любить під час матчу на лаві запасних палити цигарки.