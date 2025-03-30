– Дивимося у турнірну таблицю, а там Шахтар перебуває на третьому місці. Вболівальники вашої команди не звикли там бачити Шахтар.

– І ми не звикли. Зараз у нас дуже важка ситуація, і ми хочемо з неї вийти. У поєдинку з Оболонню, найголовнішим було здобути перемогу. Нам треба було вийти на переможну дорогу.

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– Ти погодишся з думкою, що перший тайм "гірникам" вдався більше, ніж другий тайм?

– Так, погоджуся. 1:0 ми вигравали – і це психологія. Усі розуміли ціну цієї перемоги. Тут усе наклалося – ігри збірних, гостьова зустріч із Оболонню. Ми дуже щасливі, що перемогли у цій грі.

– Усі лідери у чемпіонаті України не перемагають легко. Цьому є пояснення?

– Так, так і є. Кожна команда може втратити очки у будь-якій зустрічі. Грань між мінімальною перемогою та втратою очок – мінімальна.

– Попереду у Шахтаря виїзний кубковий матч проти Олександрії, вже найближчої середи. Чого там чекати від вашої команди?

– Там буде мега важко. Там грає Супер Іван, і там нам буде супер важко (посміхається), – сказав Бондаренко для Sportarena.

Нагадаємо, Шахтар зіграє проти Олександрії у чвертьфіналі Кубка України. Поєдинок відбудеться 2 квітня на КСК Ніка. Початок зустрічі – о 14:00.

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