"Там була рука": Вільямс розкритикував арбітрів після поразки Атлетіка в матчі з МЮ в Лізі Європи
Нападник Атлетіка Іньякі Вільямс вважає, що не тільки гравці винні у поразки від Манчестер Юнайтед (0:3) у півфіналі Ліги Європи, а й судді.
"Я думаю, що ми тут для того, щоб зробити все, що в наших силах, і суперники теж. Є кілька моментів, які викликають сумніви. В епізоді перед призначенням пенальті була рука Гарначо, яку суддя не помітив. Потім була боротьба між Хьойлундом і Вівіаном. При найменшому контакті Расмус упав, і дуже шкода, що суддя призначив пенальті.
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Ми були не дуже гострі, не потрібно виправдовуватися. Ми програємо з рахунком 0:3, але ми здатні відігратися. Ми вже бачили, що Ліон доставив їм проблеми на їхньому стадіоні, і ми збираємося спробувати.
Робота, яку ми виконували протягом усього сезону, говорить сама за себе, ми знаходимося на шляху до мрії. Наші вболівальники завжди підтримували нас, при поразці 0:3 вони нас не кидають. Ми збираємося викластися на повну", – цитує Вільямса AS.
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