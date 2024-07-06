"Що стосується епізоду з пенальті, то я не думаю, що там був офсайд. Нам непотрібно нічого обговорювати, бо абсолютно ясно, що там була гра рукою. Це була груба, недбала помилка.

Гойдалки екстра-тайму у відеоогляді матчу Іспанія – Німеччина – 2:1

Всі бачили, що м'яч дуже небезпечно летів у ворота. Я навіть думаю, що він опинився б у сітці воріт, і воротар не зміг би його відбити. Важко прийняти, що VAR навіть не передивився це. Ми б повели у рахунку 2:1, це б усе змінило", – цитує Фюлькруга Bayern&Germany.

Нагадаємо, епізод трапився на 105-й хвилині – м'яч після удару Мусіали влучив у виставлену руку Кукурельї. Арбітр навіть не переглядав VAR.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму