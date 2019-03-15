Тальяфіко: Ювентус – дуже серйозний суперник

Захисник амстердамського Аякса поділився враженнями від жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Дуже серйозний суперник, але я неймовірно радий і з нетерпінням чекаю матчів чвертьфіналу", – написав Ніколас Тальяфіко в своєму Twitter одразу після результатів жеребкування.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що за результатами жеребкування Аяксу в суперники дістався туринський Ювентус.