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Тальяфіко: Ювентус – дуже серйозний суперник

15:01 388 Читать на русском
Тальяфіко: Ювентус – дуже серйозний суперник
Ніколас Тальяфіко / Reuters

Захисник амстердамського Аякса поділився враженнями від жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Дуже серйозний суперник, але я неймовірно радий і з нетерпінням чекаю матчів чвертьфіналу", написав Ніколас Тальяфіко в своєму Twitter одразу після результатів жеребкування.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що за результатами жеребкування Аяксу в суперники дістався туринський Ювентус.

Теги
Аякс - Ювентус Ювентус Ювентус Аякс Аякс Ліга чемпіонів Ніколас Тальяфіко Ніколас Тальяфіко
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