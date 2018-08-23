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Тальяфіко: Динамо могло забити вдруге, і тоді була б зовсім інша ситуація

13:56 484 Читать на русском
Тальяфіко: Динамо могло забити вдруге, і тоді була б зовсім інша ситуація
Ніколас Тальяфіко у боротьбі з Бєсєдіним / Соцмережі

Захисник Аякса Ніколас Тальяфіко прокоментував гру проти київського Динамо у Лізі чемпіонів.

"Це була складна гра, але у першій половині ми грали дуже добре. Шкода, що Динамо також забило гол, але ми забили три, тому ми здобули хороший результат. Ми хочемо вийти в груповий етап Ліги чемпіонів. Ми близькі до цього, але поки не зовсім впевнені.

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Я трохи здивований тим, що ми не забили більше голів. Динамо могло забити вдруге, і тоді була б зовсім інша ситуація. Але в цілому ми добре зіграли. У Києві буде дуже нелегко, але нам просто потрібно грати в свій футбол.

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Матч видався дуже інтенсивним, коли я вперше подивився на годинник, то вже було зіграно 35 хвилин. Після перерви ми грали більш розслаблено, я не знаю, чому так сталося. Рахунок був на нашу користь, і ми трохи втомилися. Але ми повинні були продовжувати чинити тиск. Це не повинно повторитися в Києві. Якщо заб'ємо гол, то, думаю, ми пройдемо у Лігу чемпіонів.

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Жовта картка? Я намагаюся передати свою пристрасть команді, але іноді за це карають. Найголовніше, що ми виграли. Сподіваюся, що я зможу поїхати в Київ, незважаючи на дискваліфікацію. Мені дуже складно дивитися матч по телевізору", – цитує Тальяфіко ajaxlife.nl

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
Матч завершено
3 : 1
Динамо
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