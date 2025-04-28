"Я був радий повернутися на поле після відновлення, але серце розривається від того, що ми не змогли уникнути вильоту.

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Ми всі спустошені, і я знаю, наскільки багато цей клуб означає для кожного. Дякую, що залишалися з нами – ми працюватимемо ще наполегливіше, щоб повернутися", – написав Таловєров на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Таловєров провів 12 матчів за англійську команду, яка вилетіла з Чемпіоншипу й наступного сезону виступатиме у третьому дивізіоні Англії.

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