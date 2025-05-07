Захисник Плімута Максим Таловєров не знає, що чекає на нього в майбутньому.

"Я думаю, буде сенс прокоментувати щось, коли буде якась конкретика", – цитує Таловєрова Український футбол.

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Плімут, за який виступає українець, вилетів із Чемпіоншипу до Першої ліги Англії. У контракті Таловєрова є пункт про розірвання угоди. Чи скористається Максим ним, на сьогодні невідомо.

Гравцем Плімута захисник став взимку 2024 року, перейшовши з австрійського ЛАСКа за два мільйони євро. У нинішньому сезоні Таловєров провів за "пілігримів" 13 матчів, забив 2 голи, віддав 1 асист.

До Максима Таловєрова виявляють інтерес клуби Рексем, який піднявся до Чемпіоншипу, і Дербі Каунті.

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