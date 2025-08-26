В Англії незабаром почнуться матчі 1/32 Кубка ліги, в яких візьмуть участь і українці. Стартові склади за їхньою участю дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Максим Таловєров вийде у стартовому складі Сток Сіті на кубкову гру проти Бредфорда – це буде дебют українця за основну команду "гончарів".

Аналогічну роль отримав Іван Варфоломєєв у складі Лінкольн Сіті – український опорник вийде в основі на поєдинок проти Бертона. Ця гра стане для нього першою за нову команду. Тимуру Тутєрову пощастило трохи менше – він потрапив до заявки Сандерленда на матч проти Хаддерсфілда, але залишився в запасі.

Варто додати, що час початку усіх цих матчів однаковий – о 21:45 за київським часом.