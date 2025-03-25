Захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров прокоментував інформацію, що він не зможе вийти на поле аж до кінця сезону.

"Загальний стан такий, що засмучений, хотів допомогти збірній України і клубу. Зараз віддаю всі сили для відновлення. Через тиждень-другий буде більш зрозуміло щодо термінів відновлення.

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Йдеться про тижні, а не про місяці, слава Богу. Кінець сезону на початку травня, тому найближчими тижнями буде видно детальніше щодо термінів повернення! Якби сезон закінчувався наприкінці травня, думаю, питань про повернення до кінця сезону не було б", – поділився Таловєров у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Максим приєднався до англійського клубу взимку 2025 року. Загалом Таловєров відіграв у 11 матчах, забивши два голи, зокрема, у ворота Манчестер Сіті в Кубку Англії.

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