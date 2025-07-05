"Я неймовірно щасливий бути тут і носити футболку Сток Сіті. Завжди мріяв грати в Англії, а Чемпіоншип – жорстка, але особлива ліга. Інтенсивність футболу дуже висока, команди дуже конкурентоспроможні, і я знаю, наскільки це великий та амбітний клуб.

Таловєров офіційно змінив клуб в Англії

Я приїхав сюди, щоб наполегливо працювати і показати нашим вболівальникам, на що здатен на полі. З нетерпінням чекаю зустрічі з ними на повному стадіоні, тому що саме шум вболівальників дає мені енергію і може дати всій команді справжній поштовх", – наводить слова Таловєрова офіційний сайт Сток Сіті.

Нагадаємо, контракт Максима Таловєрова з "гончарами" розрахована на три роки. У минулому сезоні Таловєров виступав за інший клуб Чемпіоншипу – Плімут. Українець провів 13 матчів за клуб, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист. За підсумками сезону 2024-25 "пілігрими" посіли 23-те місце в чемпіонаті та вилетіли до нижчого дивізіону.

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