"Дуже і навіть шалено щасливий, адже це мрія кожної дитини і я не виключення. Моєю мрією та метою було потрапити в першу збірну. Але не так багато зараз звертаю на це уваги, тому що на носі два дуже важливі матчі за ЛАСК – в Лізі Європи та в чемпіонаті, нам в обох потрібно перемагати.

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Дізнався цю новину, декілька годин порадів і уже продовжую працювати та зосереджуватися на матчах, адже нема часу розслаблятися. Тим більше згодом також надзвичайно важливий матч збірної проти Італії. Продовжую працювати, як і працював і вірю, що все буде як має бути.

Від кого дізнався про виклик до збірної? Буквально вчора ввечері мені написав менеджер національної команди і ми з ним поспілкувалися. Згодом написав керівник команди U-21 і ще декілька представників персоналу.

З Сергієм Ребровим ми бачилися в Празі на благодійному матчі ветеранів збірних України та Чехії. Але не спілкувалися на тему футболу. Просто запитали один в одного як справи. Але впевнений, що у найближчому майбутньому поспілкуємося.

З ким першим поділився новиною про виклик до збірної? Першою дізналася моя дівчина, тому що ми були разом, коли мені написали. Потім батьки та близькі друзі.

Що сталося основним фактором мого виклику? Думаю, це питання дещо не до мене. Я стараюся працювати на максимумі завжди, але рішення ухвалює тренерський штаб. Моє завдання – завжди викладатися на 100% і я дуже щасливий, що виникла можливість поїхати в національну збірну", – сказав Таловєров у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід на Євро-2024 між Україною та Італією відбудеться 20 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

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