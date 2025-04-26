Чемпіоншип, 45-й тур

Престон – Плімут – 1:2

Голи: Рійс, 90 – Бунду, 14, Райт, 75.

Максим Таловєров дізнався про травму коліна після того, як прибув у розташування збірної України в березні. Прогнозувалося, що українець буде відсутнім 7-8 тижнів, однак Максим відновився несподівано швидко.

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У стартовий склад сьогоднішнього матчу захисник збірної України не потрапив, але вийшов на поле в компенсований час першого тайму. Очікувано, він залишився на полі і після перерви. І на 75-й хвилині він віддав неймовірний асист на партнера: після подачі аута ще один гравець скинув м'яч головою на Максима, і той потужним ударом направив шкіряного у напрямку воріт, а Райту залишалося лише завершити в сітку. Варто зазначити, що до цього Плімут уже вів у рахунку.

TALOVYEROV ASSIST ️



What a comeback from injury for the Ukrainian CB!



Plymouth still have a chance (just) to survive (not in their hands entirely)



pic.twitter.com/jbpatTysTW — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 26, 2025

Супернику вдалося забити один гол, однак "зелена армія" здобула перемогу. Наразі Плімут залишається в зоні вильоту з 46 балами.

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