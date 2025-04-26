Таловєров повернувся після травми і віддав неймовірний асист – відео результативної дії захисника збірної України
Плімут переміг Престон у матчі 45-го туру Чемпіоншипу (2:1). Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Чемпіоншип, 45-й тур
Престон – Плімут – 1:2
Голи: Рійс, 90 – Бунду, 14, Райт, 75.
Максим Таловєров дізнався про травму коліна після того, як прибув у розташування збірної України в березні. Прогнозувалося, що українець буде відсутнім 7-8 тижнів, однак Максим відновився несподівано швидко.
Наставник Таловєрова анонсував повернення українця після травми – відомо, коли оборонець зіграє за Плімут
У стартовий склад сьогоднішнього матчу захисник збірної України не потрапив, але вийшов на поле в компенсований час першого тайму. Очікувано, він залишився на полі і після перерви. І на 75-й хвилині він віддав неймовірний асист на партнера: після подачі аута ще один гравець скинув м'яч головою на Максима, і той потужним ударом направив шкіряного у напрямку воріт, а Райту залишалося лише завершити в сітку. Варто зазначити, що до цього Плімут уже вів у рахунку.
Супернику вдалося забити один гол, однак "зелена армія" здобула перемогу. Наразі Плімут залишається в зоні вильоту з 46 балами.
Українське шоу в Європі допомогло зберегти шанс на еліту – В'юнник міг оформити дубль, Царенко забив із заміни