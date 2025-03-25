Український оборонець отримав пошкодження під час останньої гри за свій клуб. Таловєров приїхав у розташування національної збірної, але одразу повернувся до Англії. Як виявилося у захисника травма коліна.

Забарний стане форвардом, Таловєрова підставили, Миколенко для гранда – нові ролі українців, 11 клубів АПЛ в єврокубках

"Я думаю, він пропустить сім-вісім тижнів. Для нас це величезна втрата. Він дуже розчарований, тому що сезон закінчився, і він більше не може допомагати команді. Ми всі дізналися багато про Максима за останні два місяці, він боєць, сильний духом, чудовий хлопець, добрий характер.

Він дуже пригнічений, але це також можливість для нього відновитися, зцілитися, і тоді він повинен буде прийти до тями. Клуб надасть Таловєрову повну підтримку", – цитує наставника Плімута Мірона Мусліча plymouthherald.

Нагадаємо, українець приєднався до англійського клубу взимку 2025 року. Загалом Таловєров відіграв у 11 матчах, забивши два голи.

"Ребров отримав ганьбу": збірна України в "Ікарусі з гармошкою", румуни хоча б "Петріот" дали – наша 18-та розгромна