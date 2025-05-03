Захисник Максим Таловєров не зміг завадити Лідсу обіграти Плімут (2:1) у 46-му турі Чемпіоншипу. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіоншип, 46-й тур

Плімут – Лідс – 1:2

Голи: Байрем, 18 (аг) – Ньйонто, 53, Соломон, 90+1

Майбутнє Таловєрова в Плімуті не визначене – відомо, коли проясниться ситуація

Ще до останнього туру було зрозуміло, що Плімут підтвердить своє пониження в класі, оскільки наздогнати Лутон у турнірній таблиці могло допомогти лише диво. "Пілігримам" потрібно було виграти зустріч з лідером, забивши понад 14 голів, і сподіватися на програш суперника у паралельному матчі.

Максим Таловєров вийшов на поле з перших хвилин. Українець зробив чотири виноси, одне перехоплення, п'ять разів повернув втрачений м'яч, двічі виграв повітряну дуель і чотири "внизу". Утім, Плімут програв Лідсу, хоча саме господарі відкрили рахунок першими. По перерві Лідс зрівняв, а на останніх секундах Манор Соломон, екс-зірка Шахтаря, забив переможний гол.

Плімут таким чином вилетів з Чемпіоншипу, а Лідс піднявся до АПЛ. Для Максима Таловєрова цей матч може стати останнім у футболці "пілігримів". Незабаром українець обговорить своє майбутнє з керівництвом клубу. Раніше була інформація, що у контракті Таловєрова з Плімутом є пункт про відхід у разі вильоту.

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