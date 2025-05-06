Захисник Плімута Максим Таловєров ще не визначився зі своїм майбутнім після вильоту команду з Чемпіошипу.

У контракті Таловєрова є пункт про розірвання угоди, гравець роздумує над своїм відходом з клубу, повідомляє Sport.ua.

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Втім, захисник національної збірної України прагне залишитися в Англії. До Таловєрова проявляє інтерес Рексем, який за підсумками сезону піднявся до Чемпіоншипу. Також можливий трансфер українця розглядає Дербі Каунті.

Нагадаємо, Максим Таловєров перейшов до Плімута взимку 2024 року з австрійського ЛАСКа за два мільйони євро. В поточному сезоні футболіст провів 12 матчів за свій клуб, у яких забив два голи та віддав один асист. Його контракт з Плімутом розрахований до 2028 року.

За підсумками поточного сезону "пілігрими" посіли 21-е місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу та вилетіли до нижчого дивізіону Англії.

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