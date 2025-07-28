Український центрбек досі не дебютував за новий клуб, пропустивши чотири останні матчі команди. Керманич Сток Сіті Марк Робінс повідомив, що Таловєров отримав незначну травму. Тому тренерський штаб вирішив приберегти Максима та не ризикувати ним у товариських іграх.

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"В Іспанії під час зборів Максі потягнув м'язи, але це незначна травма. Тому він не зміг зіграти в попередніх матчах. Проте мені здається, що зараз він рухається нормально. Це величезний плюс для команди", – наводить слова Робінса Stoke-on-Trent Live.

Нагадаємо, влітку Максим Таловєров перебрався з Плімута до Сток Сіті за 2 мільйони євро. Другого серпня "гончарі" зіграють товариський матч проти Бернлі, а вже 9 серпня розпочнуть офіційний сезон поєдинком проти Дербі Каунті.

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