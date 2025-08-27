Захисник Сток Сіті Максим Таловєров був далеко не найгіршим за підсумками матчу 1/32 фіналу Кубка Ліги проти Бредфорда.

Бредфорд розбив Сток Сіті (3:0) та пройшов до наступного етапу Кубка Ліги. Представник Першої футбольної ліги (третій дивізіон Англії) декласував команду з Чемпіоншипа (другий дивізіон), у складі якої дебютував українець Максим Таловєров.

Таловєров дебютував за Сток Сіті у матчі з вилученням – українець вийшов у старті та отримав картку

Статистичний портал Sofascore оцінив виступ українського легіонера в 6,2 бала. Таку саму оцінку отримав правий захисник Стока Джейден Мірс, але це не найгірші цифри серед "гончарів". Нижче оцінили Роберта Боженіка (6,1), Чіносо Чібуезе (6,1) та воротаря Стока Джека Бонхема (5,9). А найкращим гравцем матчу став Бред Халлідей (8,1).

Варто додати, що Таловєров цього літа приєднався до Сток Сіті, однак за основну команду дебютував лише проти Бредфорда. Перед цим Максим вперше зіграв за молодіжку "гончарів".

