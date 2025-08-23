Український оборонець Максим Таловєров вперше зіграв офіційний поєдинок за свою нову команду, щоправда поки лише у молодіжному складі.

Прем’єр-ліга 2

Вулверхемптон U-21 – Сток Сіті U-21 – 2:2

Голи: Голман, 73, 89 – Відігал, 34, Вокер, 47

Вилучення: Гріффін, 72 (пряма червона)

Захисник Максим Таловєров дебютував у складі молодіжної команди Сток Сіті, відігравши 75 хвилин у матчі проти Вулверхемптона.

Для літнього новачка "гончарів", який перейшов із Плімута, це була перша офіційна гра після травми, отриманої під час передсезонної підготовки. На 40-й хвилині українець також отримав жовту картку.

Команда українця двічі виходила вперед завдяки голам Відігала та Вокера. Однак наприкінці зустрічі господарі врятувалися завдяки дублю Голмана. Ситуацію ускладнило вилучення Джейка Гріффіна на 72-й хвилині, через що Сток догравав у меншості. У підсумку матч завершився бойовою нічиєю 2:2, яка стала для "гончарів" другою поспіль у Прем’єр-лізі 2.

