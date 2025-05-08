"Пілігрими" не змогли зберегти своє місце у Чемпіоншипі. Плімут ризикує втратити кількох гравців через виліт.

Таловєров висловився про своє майбутнє в Плімуті – гравець може змінити клуб в Англії

Максим Таловєров раніше отримав пропозиції продовжити кар'єру у Рексемі або Дербі Каунті. Як повідомляє the72, українцем зацікавився Трабзонспор. У складі турецького клубу виступають Батагов, Сікан та Зубков, і вони б хотіли додати у цю компанію і Таловєрова.

Видання зазначає, що пріоритетом для Максима є Англія. Найімовірніше, захисник продовжить свою кар'єру на Туманному Альбіоні.

Таловєров перейшов до Плімута з австрійського ЛАСКа за два мільйони євро. У нинішньому сезоні захисник провів за "пілігримів" 13 матчів, забив два голи, віддав один асист.

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