Збірна Бельгії у 4-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 перестріляла естонську національну команду на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Балтійці несподівано повели в рахунку на 2-й хвилині. Це Маттіас Кайт перехопив м'яч на чужій половині, просунувся до лінії штрафного й класно пробив у дальній кут.

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"Червоні дияволи" забили двічі ще до перерви. Спершу Ханс Ванакен головою замкнув навіс Едена Азара, а згодом Ромелу Лукаку зіграв на підхопленні й пробив Хейна з меж штрафного. На старті другої половини гренадер забив обвідним ударом. На 65-й Аксель Вітсель завершив ударом із меж воротарського затяжну атаку бельгійців. Потім Томас Фокет в один дотик замкнув флангову подачу Карраско й рахунок став геть непристойним. Ерік Сорга під завісу матчу трохи підняв настрій естонським фанатам.

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